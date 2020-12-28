Сиквел «Чудо-женщины» собрал более 16 миллионов долларов за первые выходные проката в Северной Америке, — сообщает газета Financial Times. Как отмечает издание, премьера фильма стала крупнейшей в США с начала пандемии, однако кассовые сборы намного меньше обычного.

Продолжение «Чудо-женщины» стало первым фильмом, которое Warner Bros. выпустило одновременно в американских кинотеатрах и на стриминговой платформе НВО-Мах