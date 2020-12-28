58% россиян, опрошенных Левада Центром, не готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник». 38% готовы на это пойти. Треть тех, кто не готов прививаться, хотят дождаться окончания испытания вакцины. Еще примерно столько же опасаются побочных эффектов. У 12% опрошенных есть противопоказания.

С сегодняшнего дня привиться от коронавируса могут и россияне старше 60 лет.