Авиация Северного флота готова принять участие в поисках экипажа судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море. Поисковые работы осложняет плохая погода — в этом районе 4-метровые волны, температура воздуха минус 20 градусов.

Источники в экстренных службах считают, что шансов найти и рыбаков живым практически нет. На борту было 19 человек. двоих удалось спасти, еще один погиб.