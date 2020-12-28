Все задержанные на петербургских уличных акциях получили протоколы о невыполнении противоэпидемических правил

Все задержанные на петербургских уличных акциях, которые прошли в выходные, получили протоколы о невыполнении противоэпидемических правил. По этой статье горожанам грозит штраф в четыре тысячи рублей.

Активист движения «АгитРоссия» Павел Иванкин вышел к петербургскому управлению ФСБ с плакатом о неудачной попытке отравления политика Алексея Навального. По словам Иванкина, сотрудники никак не реагировали на пикет, однако час спустя активиста всё же задержали у Гостиного двора. Здесь с плакатами в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь стояли другие люди, один из которых также попал в полицию. А вечером субботы к дверям управления ФСБ неизвестные принесли груду белья и оставили на ступенях с надписью «постирать до завтра». В этот же день полиция впервые задержала участников встречи у стен белорусского представительства в Петербурге. Активисты провели на этом месте уже 140 акций протеста против произвола власти в соседней республике. В этот раз участники не взяли символики и флагов, однако всё равно попали в отделение.

Всего в эти выходные за уличные акции петербургская полиция задержала 17 человек.