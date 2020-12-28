В России за сутки согласно официальной статистике выявлено почти 27 800 случаев заражения коронавирусом. Умерли за тот же период 487 человек.

Число инфицированных как в Москве, так и в целом по стране, судя по данным оперативного штаба, вторые сутки снижается. За минувший день коронавирус подтвердился у почти 27 тысяч 790 россиян. Это примерно на 500 заболевших меньше чем накануне. В Москве за сутки зафиксировали 6253 случая заражения. По сравнению с днём ранее на несколько сотен меньше. В столице также снижается число госпитализированных, отметили в оперативном штабе. В Петербурге показатель заболеваемости остаётся примерно на том же уровне — почти 3750 человек. Не меняется ситуация в Подмосковье, где опять аболело около тысячи шестисот человек. По несколько сотен зараженных в Нижегородской, Свердловской, Псковской областях и ряде других регионов. За сутки от коронавируса умерли 487 человек – минимум с середины месяца, рапортуют в оперативном штабе. В Москве согласно официальной статистике 76 летальных случаев, на один меньше в Петербурге. При этом число выздоровевших россиян почти 20 с половиной тысяч — по сравнению с днем ранее несколько снизилось.

С начала пандемии коронавирус выявили почти у трех миллионов ста россиян, умерли более 55-ти тысяч.