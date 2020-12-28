В Баренцевом море продолжаются поиски членов экипажа затонувшего траулера. Неизвестна судьба 16 человек. Двоих удалось спасти, один погиб. Поисковой операции могут быть привлечены силы Министерства обороны, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, причиной крушения стало обледенение. В условиях шторма и низкой температуры у команды очень мало времени, чтобы спасти судно от затопления, — рассказал в эфире «Эха» бывший моряк Андрей Андреев – он работал на промысловых судах в Баренцевом море.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта в связи с гибелью судна в Баренцевом море.