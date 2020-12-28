Более трети россиян, 35%, пожелают в новогоднюю ночь окончания пандемии в 2021 год

Более трети россиян, 35%, пожелают в новогоднюю ночь окончания пандемии в 2021 году, — сообщает РИА Новости ссылаясь на исследования сервиса Работа.ру. Самые популярные желания — здоровья себе и близким, высокая зарплата и счастье.

В опросе участвовали более 3,5 тысяч экономически-активных россиян старше 18 лет.