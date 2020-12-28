Стихийные бедствия в 2020-м году нанесли человечеству ущерб в размере 150 миллиардов долларов, — сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на доклад благотворительной организации «Христианская помощь».

В частности, 2020-й год поставил рекорд по количеству ураганов в Атлантике. В результате погибли не менее 400 человек.