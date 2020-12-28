Из-за урагана «Белла» в центральных и восточных районах Франции обесточено около 34 тысяч домов, — сообщает France Press со ссылкой на энергетиков. Согласно замерам, сила ветра, вырывавшего деревья с корнем, достигала 136 километров в час, а на вершине Эйфелевой башни в Париже отмечены порывы 145 километров в час.