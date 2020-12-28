Белоруссия пока не получала официальных уведомлений от Международной федерации хоккея о переносе Чемпионата мира 2021 года. Подготовка к турниру продолжается, — сообщили РИА в белорусской Федерации.

Ранее швейцарские СМИ сообщали о переносе матчей турнира из Минска в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Пресса утверждает. что матчи пройдут в Риге, и возможно, в Праге или Братиславе.