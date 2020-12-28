Силы министерства обороны могут быть привлечены к поиску пропавших членов экипажа рыболовного судна в Баренцевом море, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На борту затонувшего траулера было 19 человек. двоих удалось спасти. В ходе поисковой операции обнаружен один погибший.