Силы министерства обороны могут быть привлечены к поиску пропавших членов экипажа рыболовного судна в Баренцевом море, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На борту затонувшего траулера было 19 человек. двоих удалось спасти. В ходе поисковой операции обнаружен один погибший.
2020-12-28T11:33:12+03:00
2020-12-28T11:39:08+03:00
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11:33, 28 декабря 2020
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