Государство окажет дополнительную поддержку российской киноиндустрии.

Глава государства поручил правительству рассмотреть этот вопрос, который значится в перечне мер по дополнительной поддержке культуры в предстоящие два года. Отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса. Большую часть года театры и концертные залы не работали, а кинотеатры были закрыты, да и теперь допускается заполнение зрительских мест только на четверть. Ассигнования, в частности будут направлены на финансирование проекта «Сохранение и развитие кинематографии», причем особо оговаривается, что они должны быть не ниже уровня 2019 года. Кроме того, правительству предписано поддержать те предприятия, которые занимаются прокатом отечественных фильмов. Все эти меры направлены на то, чтобы сделать наименее болезненными экономические последствия пандемии.

Дополнительные средства будут направлены и на запись спектаклей и концертов, которые будут транслироваться он-лайн или в кинотеатрах.