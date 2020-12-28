Z Архив новостей новости
5 3 6 221
11:07, 28 декабря 2020

Государство окажет дополнительную поддержку российской киноиндустрии

Государство окажет дополнительную поддержку российской киноиндустрии.

Глава государства поручил правительству рассмотреть этот вопрос, который значится в перечне мер по дополнительной поддержке культуры в предстоящие два года. Отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса. Большую часть года театры и концертные залы не работали, а кинотеатры были закрыты, да и теперь допускается заполнение зрительских мест только на четверть. Ассигнования, в частности будут направлены на финансирование проекта «Сохранение и развитие кинематографии», причем особо оговаривается, что они должны быть не ниже уровня 2019 года. Кроме того, правительству предписано поддержать те предприятия, которые занимаются прокатом отечественных фильмов. Все эти меры направлены на то, чтобы сделать наименее болезненными экономические последствия пандемии.

Дополнительные средства будут направлены и на запись спектаклей и концертов, которые будут транслироваться он-лайн или в кинотеатрах.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 25 декабря Поздравить…

5 395 6 6255 25.12
Блоги

Рожденные 27 декабря Поздравить…

5 175 6 5402 27.12
Блоги

Олег Дерипаска: Санкции – орудие современной гибридной войны И действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями…

5 229 6 29210 21.12
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Лиза Аникина

3038181

5 76 6 5941 27.12
#слушать 49:33 ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Он уже давно уничтожил свое политическое будущее в рамках независимой России. Он рассматривается большинством населения как предатель…

5 129 6 25599 21.12
#слушать 35:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Я позвонил своему убийце. Он во всем признался Я позвонил своему убийце. Он во всем признался Кудрявцев: Ситуация сложилась так, что… не в нашу пользу. Я так считаю. Если бы чуть дольше летел, то, соответственно… могло бы все пойти и по-другому…

5 651 6 212381 21.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Любовь Соболь задержали у дома предполагаемого отравителя Алексея Навального Любовь Соболь задержали у дома предполагаемого отравителя Алексея Навального Она отправилась туда после того, как политик опубликовал видео, на котором он звонит сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву…

5 62 6 23810 21.12
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что делать? Институционализация ценностей Уходящий год оставляет мир в растерянности. Многие люди теряют надежду — не столько из-за коронавируса, сколько от повсеместной беспомощности политиков и государственной бюрократии…

5 103 6 15126 27.12
Блоги

Клиника «Шарите» опубликовала отчет о клиническом течении болезни Навального Врачи утверждают, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок»...

5 254 6 40615 23.12
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Если вы на той стороне, мы говорим: предатель Нет ни одного вопроса, по которому политическая позиция Алексея Навального противоречит политической позиции ЦРУ США, разведывательного управления, министерства обороны США и британской разведки…

5 113 6 18524 22.12
Блоги

«Спланированная провокация, направленная на дискредитацию ФСБ» «Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях»...

5 371 6 89932 21.12
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова

Ко всем гражданам России: поддержите эти семь требований! Эти семь требований должны стать общенациональными. Иначе ужас в нашей стране будет продолжаться без конца

5 44 6 9259 27.12
Блоги

МИД РФ: О расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным…

5 40 6 8471 22.12
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Берлин, 5 января 1939 года – дорога к пакту Астахов понимал, что договор с СССР нужен гитлеровцам только для того, чтобы «нейтрализовать нас в случае своей войны с Польшей» и речь вовсе не идет о возрождении советско-германской дружбы…

5 31 6 7050 23.12
Блоги

Алиса Колесова судебный эксперт, клинический психолог

Неочевидные последствия обыска у Любови Соболь Да, я снова как зануда напоминаю о том, что у нас в законе «дыра» относительно защиты прав и интересов детей в части процессуальных действий. Нет у нас регламента проведения задержаний и обысков в присутствии детей…

5 208 6 48642 27.12
Блоги

+ Любовь Соболь получила статус свидетеля по делу о нарушении неприкосновенности жилища Любовь Соболь получила статус свидетеля по делу о нарушении неприкосновенности жилища По утверждению «Открытых медиа», дело завели по заявлению тещи Константина Кудрявцева. Это предполагаемый сотрудник ФСБ, который фигурирует в расследовании группы Bellingcat…

5 261 6 61542 25.12
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

фото: Савостьянов Сергей / ТАСС Роскомнадзор потребовал удалить с иркутского сайта «Бабр» публикацию о депутате Госдумы Александре Хинштейне Как сообщило издание в своем телеграм-канале, это перепечатка с другого сайта о том, что Хинштейн устроил дебош в гостинице в Ижевске

5 16 6 7944
Интервью Полный Альбац

Христо Грозев гость: Христо Грозев один из авторов совместного расследования Bellingcat, CNN и The Insider об отравлении Алексея Навального

Я должен был принять решение: назвать этих людей или нет. Всё указывает на этих людей… Но я должен был нажать на пуск и сказать – да, это они. В момент, когда я услышал голос Кудрявцева, с плеч упала большая часть этой ответственности…

5 156 6 125595 21.12
#слушать 48:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 2601 25.12
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Владислав Иноземцев о культуре вранья и отсталой продажности Поединок между Навальным и Путиным вступил в решающую фазу. Система пропустила удар невиданной силы, и нет сомнения, что таких ударов она пропустит еще очень много. Однако это не значит, что Кремль побежден…

5 152 6 385300 23.12
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Судьба «отравителя»: Гудков рассказал, что может ждать Константина Кудрявцева Судьба «отравителя»: Гудков рассказал, что может ждать Константина Кудрявцева «Я думаю, сейчас он сидит в кабинете начальства, пишет объяснительную и спрашивает, что с ним будет. Вряд ли его будет кто-то там устранять»...

5 71 6 191391 22.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8921620
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4745608

Сегодня в эфире