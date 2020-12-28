Россияне старше 60 лет теперь тоже могут привиться вакциной от коронавируса. В министерстве здравоохранения утверждают, что безопасность вакцины подтверждена в ходе испытаний.

Президент Владимир Путин пока не привился, но скоро расскажет о своем решении относительно прививки, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На недавней пресс-конференции полторы недели назад Путин говорил, что еще не привился, так как вакцина «Спутник» пока не рассчитана на людей его возраста. Президент пообещал обязательно вакцинироваться, как только это станет возможным.