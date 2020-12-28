Уголовное дело возбуждено по факту затопления в Баренцевом море рыболовецкого судна. Поиски 17 человек продолжаются.

По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет. Об этом говорят источники ТАСС и Интерфакса в экстренных службах. Они отмечают, что обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде. Двое выживших, которых вытащили коллеги-рыбаки, были в гидрокостюмах. По предварительной информации, это матрос и штурман.

Рыболовецкое судно «Онега», принадлежащее мурманской компании, опрокинулось и затонуло сегодня утором у Новой Земли Архангельской области. Автоматически был подан сигнал бедствия. Причиной случившегося стало обледенение. Метеорологи предупреждали о такой угрозе. Экипаж состоял из 19 человек. Все граждане России. Как сообщили в администрации Архангельской области, сейчас на месте ЧП работает одно судно, еще два на подходе. Подготовлена группа пловцов. Авиацию нельзя задействовать из-за непогоды.

По данным синоптиков, в районе крушения сильный восточный ветер с порывами до 32 метров в секунду, температура воздуха около минус 13 градусов.