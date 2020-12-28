Суд в Китае приговорил к четырем годам лишения свободы журналистку Чжан Чжань. Ранее она освещала вспышку коронавируса в Ухане. Этот судебный процесс может помочь другим журналистам и общественным деятелям, чьи права нарушаются, сказал ее адвокат Чжан Кеке:

«Этот случай имеет огромное значение. Во-первых, пандемия затронула весь мир. Во-вторых, Китай отличается от других стран. В других государствах есть свобода слова и свобода печати, но не в Китае. Чжан Чжань хотела помочь людям из Уханя, хотела рассказать о творящихся там ужасах внешнему миру, чтобы другие могли избежать этого кризиса. Ее уголовное дело – не единственное в своем роде. Но этот суд привлек международное внимание, и весь мир теперь знает о нарушении прав человека в Китае».

По словам Чжана Кеке, Чжан Чжань продолжает голодовку, несмотря на ухудшающееся здоровье, головные боли и головокружение.