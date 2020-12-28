Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на будущий год. Он предусматривает выделение средств на поддержку экономики и населения во время пандемии почти на 900 миллиардов долларов.
Ранее Трамп потребовал увеличить размер выплат американцам. Конгресс уже сегодня проголосует за увеличение суммы с 600 долларов до двух тысяч долларов на человека.
Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на будущий год
Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на будущий год. Он предусматривает выделение средств на поддержку экономики и населения во время пандемии почти на 900 миллиардов долларов.