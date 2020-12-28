Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на будущий год. Он предусматривает выделение средств на поддержку экономики и населения во время пандемии почти на 900 миллиардов долларов.

Ранее Трамп потребовал увеличить размер выплат американцам. Конгресс уже сегодня проголосует за увеличение суммы с 600 долларов до двух тысяч долларов на человека.