Реформа государственного аппарата затронет 45 министерств и ведомств. Под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов, — следует из постановления, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно этому документу, освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.