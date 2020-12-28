Реформа государственного аппарата затронет 45 министерств и ведомств. Под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов, — следует из постановления, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно этому документу, освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.
2020-12-28T10:32:40+03:00
2020-12-28T10:38:14+03:00
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10:32, 28 декабря 2020
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