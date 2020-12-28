Президент Владимир Путин поручил правительству сохранить финансовую поддержку кинематографа не ниже уровня 2019 года. Доклад по этому вопросу должен быть представлен к концу января, — сообщает ТАСС.
В октябре Путин предложил в условиях пандемии поддерживать преимущественно предприятия кинопроката, которые показывают российские фильмы.
Путин поручил правительству сохранить финансовую поддержку кинематографа не ниже уровня 2019 года
Президент Владимир Путин поручил правительству сохранить финансовую поддержку кинематографа не ниже уровня 2019 года. Доклад по этому вопросу должен быть представлен к концу января, — сообщает ТАСС.