Президент Владимир Путин поручил правительству сохранить финансовую поддержку кинематографа не ниже уровня 2019 года. Доклад по этому вопросу должен быть представлен к концу января, — сообщает ТАСС.

В октябре Путин предложил в условиях пандемии поддерживать преимущественно предприятия кинопроката, которые показывают российские фильмы.