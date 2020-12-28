Министр науки и высшего образования Фальков признал, что качество дистанционного образования в вузах хуже очного

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков признал, что качество дистанционного образования в вузах хуже очного. При этом министр подчеркнул, что общего решения о снижении платы за обучение не будет. Выработать универсальную скидку для всех вузов невозможно, — добавил Фальков.