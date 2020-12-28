Рыболовное судно «Онега», на котором было 19 рыбаков, затонуло в Баренцевом море. Спасены два человека, судьба остальных до сих пор неизвестна. По данным МЧС, причина кораблекрушения – обледенение.

Источник ТАСС считает, что пропавшие моряки скорее всего погибли — шансов выжить в ледяной воде практически нет.

Судно «Онега» было спущено на воду в 1979 году, оно ходит под российским флагом, порт приписки – Мурманск.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать помощь семьям моряков с затонувшего траулера «Онега», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.