Более половины родителей заявили о беспрецедентном отставании школьников из-за удаленной учебы

Более половины родителей заявили о беспрецедентном отставании школьников по образовательной программе из-за удаленной учебы. Руководство школ с этим не согласно.

53% опрошенных родителей заметили провалы в знаниях у своих детей. На минимальное снижение образовательных результатов надеется едва ли каждый третий. Среди директоров учебных заведений 47% заявили, что в этом году отставание школьников минимальное, а каждый пятый утверждает, что его ученики вообще не отстают от программы. Об этом говорится в исследовании группы сервисов «Актион Образование», в котором участвовали более 3 тысяч человек из 65 российских регионов. Как пишет РБК, причину проблем стороны также видят по-разному. Большинство родителей винят во всем весеннее дистанционное обучение. Каждый пятый обращает внимание на неготовность учителей проводить занятие на удаленке. При этом 40% руководителей школ заявили, что небольшое снижение результатов происходит ежегодно после летних каникул. С этим согласны лишь 11% респондентов среди родителей.

Весной школьников переводили на удаленку из-за ситуации с коронавирусом. Осенью, несмотря на вторую волну пандемии, на карантин отправлялись в основном учебные заведения в мегаполисах.

В Москве на неделю продлевали осенние каникулы, а после этого в школу разрешили ходить лишь младшеклассникам. Старшие вынуждены учиться в дистанционном формате.