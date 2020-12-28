Роскомнадзор потребовал удалить с иркутского сайта «Бабр» публикацию о депутате Госдумы Александре Хинштейне

Как сообщило издание в своем телеграм-канале, это перепечатка с другого сайта о том, что Хинштейн устроил дебош в гостинице в Ижевске. Какая именно информация противоречит закону, не сообщается.

Сам Хинштейн утверждает, что действительно был в этой гостинице, но никаких противозаконных действий не совершал. Стоит напомнить также, что Хинштейн стал соавтором поправок в законопроект «о блокировке незаконной информации в социальных сетях», — напоминает издание «Тайга.Инфо».