В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками. Большую часть экипажа пока спасти не удалось.

Информация о том, что судно ушло под воду поступила ранним утром. Корабль Онега, портом приписки которого является Мурманск, вел рыболовный промысел недалеко от Новой Земли. В пресс-службе МЧС ТАСС сообщили, что судно затонуло из-за обледенения. В сложных метеоусловиях авиация не может подключиться к поискам. На место катастрофы направлено пять судов. Одному из них удалось спасти двоих российских моряков, которые были в гидрокостюмах. Это матрос и штурман, Судьба еще 19, которые тоже имеют гражданство нашей страны, неизвестна. В последний раз Онегу видели в норвежском порту Керкинес, куда корабль заходил 14 декабря. Тремя днями ранее рыболовы отметились в Мурманске. Экстренные службы предупреждали о высокой вероятности опасного обледенения.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим.