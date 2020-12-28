Китайские власти потребовали перестроить свой бизнес от Ant Group, которая принадлежит бизнесмену Джеку Ма

Китайские власти потребовали перестроить свой бизнес от компании Ant Group, которая принадлежит известному бизнесмену Джеку Ма. Представители регуляторов встретились с миллиардером за несколько дней до планируемого IРО. Компания отложила его на неопределенный срок.

Ранее стало известно о начале антимонопольного расследования в отношении холдинга «Алибаба». Стоимость акций компании на бирже NASDAQ упала на 13% — Джек Ма, основатель «Алибаба» потерял за один день более трех миллиардов долларов.