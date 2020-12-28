Все члены экипажа рыболовного судна, затонувшего в Баренцевом море, по предварительным данным, граждане России, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По-прежнему неизвестна судьба 17 человек. На поиск экипажа направлены пять судов.

Затонувшее судно принадлежит одной из мурманских частных компаний. Предварительная причина кораблекрушения – обледенение.