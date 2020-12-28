В России начинается вакцинации людей старше 60 лет. Клинические испытания российского препарата Спутник V завершились на прошлой неделе.

Министерство здравоохранение одобрило применение вакцины для граждан этой возрастной группы. ОБ этом в интервью каналу Россия24 заявил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, клинические испытания показали безопасность прививок для пожилых людей после чего в инструкцию по применению Спутника были внесены соответствующие изменения. На сайте Минздрава России утверждается, что эффективность вакцины для пожилых составляет 90 процентов. Именно рекомендации Минздрава были основанием для президента России Владимира Путина отложить прививку. О начале вакцинации в Москве написал в своем твиттере мэр города Сергей Собянин, напомнивший, что испробовал процедуру на себе без каких либо негативных последствий. «Это реально работает» — заявил Собянин. Записаться на вакцинацию в столице можно через портал Госуслуги, Мос.ру в поликлинике или по телефону.

Масштабная вакцинация в России началась 15 декабря.