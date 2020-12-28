Палата представителей конгресса США снова рассмотрит закон о военном бюджете

Палата представителей американского конгресса снова рассмотрит закон о военном бюджете, в котором прописаны новые санкции против «Северного потока-2».

Действующий Президент Дональд Трамп наложил вето на документ.

Закон о военном бюджете США на следующий фискальный год лег на стол президента Дональда Трампа 11 декабря — после того, как и Палата Представителей и Сенат приняли его 2⁄ 3 голосов, то есть подавляющим большинством, которое способно преодолеть вето президента. В законе прописаны новые санкции по газопроводу Северный Поток-2, направленные против страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими кораблями для завершения проекта. Санкции по «Северному потоку — 2» прописаны таким образом, что могут вступить в силу практически сразу, если закон будет принят. Дональд Трамп изначально угрожал наложить вето, если в закон не будет внесена поправка, отменяющая норму закона 1996 года, которая защищает онлайн-компании от ответственности за контент, размещенный третьими лицами на их платформах. Также Трамп выступал против нормы закона в военном бюджете о переименовании всех военных баз США, носящих имена генералов-конфедератов. Изначальное голосование подавляющим большинством голосов еще не означает, что все республиканцы конгресса захотят проголосовать За закон снова, но теперь уже поперек воле президента. Главы военных комитетов обеих палата Конгресса призвали своих однопартийцев преодолеть вето, наложенное Трампом на закон.

Если Палате представителей удастся преодолеть президентское вето, сенаторы рассмотрят закон о военном бюджете уже завтра.