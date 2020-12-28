Россия перебросила дополнительные силы военной полиции в район на севере Сирии

Нестабильной обстановкой в районе Айн-Иса на севере провинции Ракка объяснили наращивание сил российские военные. В центре по примирению враждующих сторон в Сирии призвали участников конфликта незамедлительно прекратить обстрелы. В этом районе неподалеку от границы с Турцией по договорённости с Анкарой могут разместить российско-сирийские посты, сообщил замглавы центра Вячеслав Сытник. Он также рассказал об обстрелах исламскими боевиками ещё нескольких провинций в Сирии, включая Алеппо и Идлиб. Москва три года назад по распоряжению Владимира Путина начала сокращать военное присутствие в Сирии, где оказывает поддержку правительственным войскам Башара Асада. К концу 18-го года именно военные полицейские составили основу российской группировки войск в арабской стране. Они охраняют, в том числе, авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в ТартУсе. Военные полицейские помогают обеспечить порядок в районах, освобождённых от боевиков, и контролируют соблюдение перемирия.

Российская операция в Сирии продолжается больше пяти лет. Правительственные войска при поддержке Москвы освободили от боевиков почти 90 процентов территории страны, отчитался в сентябре этого года министр обороны Сергей Шойгу.