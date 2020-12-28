Семнадцать рыбаков пропали без вести в Баренцевом море. Их судно затонуло вблизи Новой Земли. По данным МЧС, всего на борту было 19 человек. По предварительным данным, причиной происшествия стало обледенение. В районе крушения ведутся поисково-спасательные работы — пока силами одного судна, еще три должны прибыть через несколько часов.

Спасенные члены экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» были в гидрокостюмах, капитана среди них нет, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Судно принадлежит частному лицу, приписано в Мурманске. После крушения экипаж подал несколько сигналов бедствия — в автоматическом и ручном режимах», — рассказал источник.