Серьезная аллергическая реакция на вакцину Moderna зафиксирована у пациента в США. Как отмечает телеканал АВС-Ньюз, ранее были случаи аллергии на другую вакцину, производства компании Pfizer.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призывает людей, склонных к аллергии, вакцинироваться в больницах, где им в случае необходимости окажут помощь.