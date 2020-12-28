Москвичи старше 60 лет могут вакцинироваться от коронавируса

Москвичи старше 60 лет с сегодняшнего дня могут вакцинироваться от коронавируса в рамках обязательного медицинского страхования, — объявил мэр Сергей Собянин. Ранее Министерство здравоохранения разрешило применение вакцины для этой категории граждан.

Полторы недели назад президент Владимир Путин сообщил, что еще не привился вакциной Спутник, так как она пока не рассчитана на людей его возраста. Путин пообещал обязательно вакцинироваться, как только это станет возможным.