Минобр: Снижение платы за обучение в вузах из-за дистанционного режима возможно только при наличии веских оснований

Снижение платы за обучение в вузах из-за дистанционного режима возможно только при наличии веских оснований, — сообщил министр образования и науки Валерий Фальков. Он предложил решать этот вопрос на уровне студентов в рамках договора с вузами

Министр подчеркнул, что общего решения по скидке на обучение во всех вузах не будет.