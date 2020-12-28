На Международной космической станции продолжается утечка воздуха, — сообщает РИА. Герметичность нарушена в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Течь обнаружили еще в сентябре. В Роскосмосе тогда заявили, что жизни и здоровью космонавтов ничто не угрожает.