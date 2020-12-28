Министерство обороны России сообщило о поставке партии бронетехники в Центральноафриканскую республику. Об этом в интервью Российской газете рассказал заместитель министра Александр Фомин
Сколько боевых машин поставлено, он не уточнил. Ранее Россия направила в Центральную Африку 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии
Министерство обороны России сообщило о поставке партии бронетехники в Центральноафриканскую республику
Министерство обороны России сообщило о поставке партии бронетехники в Центральноафриканскую республику. Об этом в интервью Российской газете рассказал заместитель министра Александр Фомин