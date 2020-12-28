С сегодняшнего дня Турция обяжет всех прилетающих туристов предоставлять отрицательный тест на COVID-19. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» турецкий журналист в Стамбуле Абдуррахман Камбуроглу.

«Вчера Турция объявила, что будет требовать тесты на наличие коронавируса у гостей, приехавших в страну. Все должны будут за 72 часа до вылета сдать тест, после чего их допустят в самолеты. В противном случае их не пустят на борт», — рассказал он.

Также А.Камбуроглу добавил, что в Турции работает система отслеживания по мобильным телефонам перемещения граждан, в том числе тех, у кого или уже диагностирован коронавирус, или есть подозрения на его наличие.

«HES-код (Hayat Eve Sigar – код здоровья, присваивающийся каждому человеку) необходимо теперь предъявлять не только гражданам страны, но и всем приехавшим гостям, как при перелете, так и во всех посещаемых учреждениях страны», — сказал он.