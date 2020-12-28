Прения сторон по делу «Нового величия», назначенные на сегодня, не ограничатся одним днем – адвокат

Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобы на приговор фигурантам дела «Нового величия». Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат фигурантки Анны Павликовой Ольга Карлова, ожидаются прения сторон, которые могут не ограничиться одним днем.
«Сколько они будут выступать и как долго продлятся прения, я не знаю, но то, что это будет не последний день — это однозначно. И продолжатся они только после Нового года», — сказала О.Карлова.
На сегодняшний день, по словам адвоката, в Мосгорсуде закончены стадии заявлений ходатайств со стороны защиты. Из них всего лишь одно было удовлетворено — ходатайство о запросе в Люблинском городском суде экспертизы, которая проводилась по делу Павла Ребровского, ее исследования и приобщения. Как подчеркнула адвокат, все остальные ходатайства защиты были судом отклонены. И сегодня Мосгорсуд приступает к прениям сторон.
Адвокат отметила, что есть надежда хотя бы на то, что тем фигурантам, которым дали реальные сроки, заменят на приговор не связанный с реальным заключением.
«Мы надеемся на оправдательный приговор. Я надеюсь какое-то смягчение будет для мальчиков, которые находятся под стражей, и которым назначен реальный срок лишения свободы», — отметила она.
Рассмотрение жалобы фигурантки «Нового величия» Павликовой, по словам О.Карловой, состоится после выздоровления ее второго адвоката.
«У нас болеет адвокат Николай Фомин — это второй адвокат Павликовой, поэтому Аня заявила ходатайство о прениях, когда он вступит в дело после выздоровления. Остальные адвокаты начнут в понедельник выступать со своими речами. Порядок пока не определен, но начнут, скорее всего, адвокаты Маши Дубовик», — сказала О.Карлова.
Дело основных фигурантов (Гаврилова, Дубовик, Карамзина, Костыленкова, Крюкова, Павликовой, Полетаева и Рощина) рассматривалось Люблинским судом Москвы с 27 мая 2019 года.
6 августа 2020 года Люблинский суд Москвы признал виновными семерых фигурантов уголовного дела об экстремизме из молодежного сообщества «Новое величие».
Прения сторон по делу «Нового величия», назначенные на сегодня, не ограничатся одним днем – адвокат
Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобы на приговор фигурантам дела «Нового величия». Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат фигурантки Анны Павликовой Ольга Карлова, ожидаются прения сторон, которые могут не ограничиться одним днем.