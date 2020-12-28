Прения сторон по делу «Нового величия», назначенные на сегодня, не ограничатся одним днем – адвокат

Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобы на приговор фигурантам дела «Нового величия». Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат фигурантки Анны Павликовой Ольга Карлова, ожидаются прения сторон, которые могут не ограничиться одним днем.

«Сколько они будут выступать и как долго продлятся прения, я не знаю, но то, что это будет не последний день — это однозначно. И продолжатся они только после Нового года», — сказала О.Карлова.

На сегодняшний день, по словам адвоката, в Мосгорсуде закончены стадии заявлений ходатайств со стороны защиты. Из них всего лишь одно было удовлетворено — ходатайство о запросе в Люблинском городском суде экспертизы, которая проводилась по делу Павла Ребровского, ее исследования и приобщения. Как подчеркнула адвокат, все остальные ходатайства защиты были судом отклонены. И сегодня Мосгорсуд приступает к прениям сторон.

Адвокат отметила, что есть надежда хотя бы на то, что тем фигурантам, которым дали реальные сроки, заменят на приговор не связанный с реальным заключением.

«Мы надеемся на оправдательный приговор. Я надеюсь какое-то смягчение будет для мальчиков, которые находятся под стражей, и которым назначен реальный срок лишения свободы», — отметила она.

Рассмотрение жалобы фигурантки «Нового величия» Павликовой, по словам О.Карловой, состоится после выздоровления ее второго адвоката.

«У нас болеет адвокат Николай Фомин — это второй адвокат Павликовой, поэтому Аня заявила ходатайство о прениях, когда он вступит в дело после выздоровления. Остальные адвокаты начнут в понедельник выступать со своими речами. Порядок пока не определен, но начнут, скорее всего, адвокаты Маши Дубовик», — сказала О.Карлова.

Дело основных фигурантов (Гаврилова, Дубовик, Карамзина, Костыленкова, Крюкова, Павликовой, Полетаева и Рощина) рассматривалось Люблинским судом Москвы с 27 мая 2019 года.

6 августа 2020 года Люблинский суд Москвы признал виновными семерых фигурантов уголовного дела об экстремизме из молодежного сообщества «Новое величие».