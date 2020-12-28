В Мосгорсуде сегодня состоятся прения сторон по апелляционным жалобам фигурантов по делу «Нового величия» — адвокат

В Мосгорсуде сегодня состоятся прения сторон по апелляционным жалобам на приговор фигурантам по делу «Нового величия». Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат фигуранта дела Вячеслава Крюкова – Дмитрий Иванов, защита надеется на оправдательный приговор.

«28 декабря у нас состоятся прения сторон, где защита будет выступать и приводить свои доводы в защиту своих аппеялционных жалоб. Надеюсь, что мы все выступим и после этого выступит прокурор с заключением, только после этого суд уйдет для вынесения судебного акта по апелционным жалобам. Надеемся, что в отношении наших подзащитных вынесут оправдательный приговор», — сказал он.

Защита считает своих подзащитных невиновными, и, по словам Д.Иванова, их вина не доказана.

«Они не совершали никакого преступления. В данном случае у нас позиция одна. Но понимая ситуацию, я хотя бы надеюсь, что по моему подзащитному назначат наказание не связанное с заключением. Мы все верим и надеемся, трудимся и стараемся, чтобы это произошло. Сам подзащитный тоже надеется на это. Мы считаем, что вина не доказана всех фигурантов дела. Надеемся на отмену приговора и вынесения оправдательного приговора по этому делу», — заключил адвокат.

Дело основных фигурантов (Гаврилова, Дубовик, Карамзина, Костыленкова, Крюкова, Павликовой, Полетаева и Рощина) рассматривалось Люблинским судом Москвы с 27 мая 2019 года.

6 августа 2020 года Люблинский суд Москвы признал виновными семерых фигурантов уголовного дела об экстремизме из молодежного сообщества «Новое величие».