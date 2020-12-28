Пандемия не повлияла на спрос на высшее образование в России — глава Минобрнауки

Спрос на высшее образование в России не упал на фоне пандемии, заявил журналистам глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Если мы с вами посмотрим на цифры, то спрос на высшее образование в этот пандемийный год, в этот коронавирусный год не упал. В прошлом году мы приняли 101 тыс. [абитуриентов], а в этом году — 98 тыс. Три тысячи — это в пределах погрешности», — сообщил Фальков.

Министр отметил, что при больших издержках, наличии определенных ошибок и т. д. российская система высшего образования справилась с вызовами, которые возникли в связи с коронавирусом.