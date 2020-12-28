Мосгорсуд должен вернуться сегодня к рассмотрению жалобы на приговор фигурантам дела «Нового величия». Как рассказала «Эху» адвокат одного из фигурантов Ольга Карлова, в понедельник ожидаются прения сторон.

Карлова отметила, что есть надежда хотя бы на то, что тем фигурантам, которым дали реальные сроки, заменят на приговор не связанный с реальным заключением. Минувшим летом Люблинский суд Москвы признал семерых подсудимых виновными в организации экстремистского сообщества. Три человека были приговорены к лишению свободы от 6 до 7 лет, еще четверо получили условные сроки.