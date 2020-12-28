Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ИВС. Она находилась там двое суток, после задержание рано утром в пятницу. По словам Соболь, она получила официальное постановление, что ей предъявлено обвинение. Предстоящие процедуры пока неизвестны, об избранной мере пресечения не стал говорить и адвокат Соболь Владимир Воронин.

Сама Соболь рассказала, что с ней провели 12 следственных действий, в том числе шесть допросов, и назначили девять экспертиз.

Дело в отношении соратницы политика Алексея Навального возбудили после того, как она пыталась поговорить с предполагаемым участником покушения на главного критика Кремля, сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. В прошлый понедельник Соболь задержали возле дома, где живет Кудрявцев.