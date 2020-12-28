Вопрос о том, сможет ли Белоруссия принять чемпионат мира по хоккею должен решиться до 11 января. Между тем появилось новое обстоятельство, которое затрудняет проведение мирового первенства.

В отношении главы федерации хоккея Белоруссии началась проверка. Пока никаких дисквалификаций нет, идёт расследование, сообщил агентству ТАСС президент международной хоккейной федерации РенЕ ФАзель. Проверка вызвана возможным участием Дмитрия Баскова в инциденте в центре Минска, в котором в ноябре погиб активист, участник протестов Роман Бондаренко. Его возле дома сильно толкнули неизвестные люди в масках, предположительно связанные с силовиками. Человека, похожего на главу федерации хоккея Белоруссии, видели на этом месте в разгар потасовки, сообщали белорусские СМИ. После этого Международная федерация хоккея инициировала проверку. От её результатов зависит примет ли Белоруссия чемпионат мира в мае-июне следующего года. Хоккейный турнир запланирован в Минске и Риге. В последнее время звучит много сомнений по поводу того, сможет ли Белоруссия его провести из-за нестабильной политической ситуации в стране и протестов, они не прекращаются несколько месяцев. В Латвийской хоккейной ассоциации со ссылкой на главу Международной федерации хоккея заверили агентство ТАСС, что решение будет принято за две недели.

Международный Олимпийский комитет ранее ввел санкции против белорусских спортивных функционеров. Под них попали, в том числе, Александр Лукашенко как президент национального олимпийского комитета и его сын Виктор как первый вице-президент.