Оперативники ФСБ задержали заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма Сергея Компанейцева

Также задержан сотрудника местного управления УФСБ. Оба они проходят по делу о вымогательстве в особо крупном размере, пишет газета «Коммерсантъ». По словам ее источников, оба задержанных ранее работал в Службе безопасности Украины. ни пытались получить от местных коммерсантов почти 40 млн руб. за покровительство незаконной застройке в заповедниках, а кроме того, способствовали организации браконьерства на территории государственных охотничьих угодий. Официально в местной администрации и силовых структурах ситуацию пока не комментируют.
2020-12-28T07:35:51+03:00
2020-12-28T07:36:16+03:00
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07:35, 28 декабря 2020
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