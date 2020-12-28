Оперативники ФСБ задержали заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма Сергея Компанейцева

Также задержан сотрудника местного управления УФСБ. Оба они проходят по делу о вымогательстве в особо крупном размере, пишет газета «Коммерсантъ». По словам ее источников, оба задержанных ранее работал в Службе безопасности Украины. ни пытались получить от местных коммерсантов почти 40 млн руб. за покровительство незаконной застройке в заповедниках, а кроме того, способствовали организации браконьерства на территории государственных охотничьих угодий. Официально в местной администрации и силовых структурах ситуацию пока не комментируют.