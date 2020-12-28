Суд в Китае приговорил к 4 годам лишения свободы журналистку Чжан Чжань

Ранее она рассказывала о вспышке коронавируса в стране. О приговоре агентству AFP рассказал ее адвокат. Сама журналистка больше полугода провела под стражей по обвинению в распространении ложной информации.
2020-12-28T07:34:48+03:00
2020-12-28T07:35:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 28 декабря 2020
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