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07:34, 28 декабря 2020

Суд в Китае приговорил к 4 годам лишения свободы журналистку Чжан Чжань

Ранее она рассказывала о вспышке коронавируса в стране. О приговоре агентству AFP рассказал ее адвокат. Сама журналистка больше полугода провела под стражей по обвинению в распространении ложной информации.



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