Вакцинация пожилых москвичей от коронавируса сегодня начинается в столице

Привиться право получат и некоторые другие категории.

Медики начнут вводить вакцину Спутник москвичам от 60-ти лет. Минздрав России одобрил эту возможность, сообщил накануне столичный градоначальник. Сергей Собянин в своём блоге назвал пожилых людей самой большой группой риска, она по его словам тяжелее всего переносит болезнь. Мэр, который в начале сентября сообщил президенту, что сделал прививку от коронавируса, убеждён: она цитата «реально работает». С этого дня начнется запись на вакцинацию пожилых людей в столице. Аналогичное право дадут работникам общепита, спорта, некоммерческих организаций, силовикам и волонтёрам. Напомню, вакцинация в Москве стартовала 5 декабря. Первыми прививать стали медиков и учителей. Позже такую возможность дали работникам сферы торговли, культуры, промышленности, транспорта и СМИ. При этом желающих привиться, несмотря на призывы столичных властей, судя по словам очевидцев и сообщениях в интернет-изданиях и соцсетях пока немного.

В Кремле не исключили, что президент Владимир Путин в скором времени сделает прививку от коронавируса. Об этом накануне сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сам Путин ранее говорил, что не сделал себе прививку от коронавируса, поскольку зарегистрированные препараты не одобрены для его возрастной группы. Президенту сейчас 68 лет.