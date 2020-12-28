Почти треть россиян намерены в новогоднюю ночь в качестве желания загадать окончание пандемии коронавируса

Больше половины пожелают здоровья себе и близким, говорится в исследовании сервиса по подбору персонала Работа.ру, которое оказалось в распоряжении агентства РИА Новости. Чуть менее половины загадают высокую зарплату. На третьем месте по популярности оказалось счастье.