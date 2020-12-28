Аналитики Центробанка полагают, что у нынешнего кризиса есть в том числе очищающий эффект

Пандемия спровоцировала уходу с рынка наименее производительных компаний, говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России. Благодаря кризису, приводит документ издание РБК, в экономике снижается число проблемных организаций, а также высвобождается рабочая сила, которая потенциально может быть задействована на более производительных предприятиях. Но в то же время авторы документа отмечают, что новых эффективных бизнесов на этом фоне пока не появилось.