Европейский парламент обсудит сегодня соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Документ хотят принять до конца года.

Общего голосования по этому договору в Европарламенте сегодня не будет. Как сказал агентству Reuters один из депутатов, они просто проанализируют итоге переговоров между руководством ЕС и Великобританией, которые закончились на прошлой неделе. Стороны пришли к соглашению только в четверг, в связи с чем парламент просто не успеет вынести свой окончательный вердикт. Это планируют сделать только в январе.

Тем временем проект договора подразумевает возвращение визового режима между ЕС и Великобританией и введение полноценного пограничного контроля. В то же время ожидается, что квоты на товары будут нулевыми и Лондон продолжит участие в целом ряде программ Евросоюза до 2027-ого года.

Референдум по «Брекзиту» прошел в Британии еще в 2016-ом году. Тогда за это выступили более 67 процентов проголосовавших. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, выход из ЕС означает, что островное государство снова будет полностью самостоятельно контролировать свои границы, свою торговую политику и будет соблюдать только те законы, которые принял парламент, избранный народом Великобритании.

Предполагается, что Великобритания окончательно выйдет из ЕС

31-ого декабря в 11 вечера по лондонскому времени.