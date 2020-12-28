Польша вводит общенациональный карантин

Жесткий локдаун продлится три недели.

С сегодняшнего дня открытыми остаются лишь продуктовые магазины, аптеки, газетные киоски, а также крупные мебельные салоны. Отели, закрывшиеся для туристов еще в конце октября, теперь и вовсе смогут принимать только медиков и военных.

Горнолыжные курорты будут недоступны на все время школьных зимних каникул. А приезжающие в Польшу из-за границы обязаны пройти десятидневный карантин.

Противоречивую реакцию вызвало решение правительства ввести запрет на выход из дома в новогоднюю ночь. Комендантский час будет действовать по всей Польше с семи вечера 31 декабря до шести утра 1 января.

Прочие ограничения, вступившие в силу еще в конце октября, остаются без изменений. Рестораны и кафе по-прежнему работают только на вынос. Закрыты фитнес-клубы и аквапарки, за исключением центров подготовки профессиональных спортсменов. Запрещены массовые мероприятия, в том числе свадьбы и причастия.

Жесткий карантин вводится одновременно с началом вакцинации от коронавируса, и польское правительство просит граждан отнестись к нему со всей ответственностью.