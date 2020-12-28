Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит Открытый чемпионат Австралии в следующем году

В начале этого года спортсмен получил травму на Australian Open, после чего перенес две операции на колене и пропустил оставшуюся часть сезона. По словам его представителей, на предстоящей неделе команда Федерера обсудит вопрос об участии теннисиста в турнирах, которые пройдут в конце февраля. В этом году первый в сезоне турнир Большого шлема должен стартовать 8 февраля. Федерер побеждал на австралийских кортах шесть раз.
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