Саудовская Аравия еще на неделю продлевает режим закрытых границ

Решение принято из-за новой мутации коронавируса, которую обнаружили в ряде стран, передает телеканал «Аль-Арабия». Неделю назад королевство приостановило международное авиасообщение, а также запретило проезд через морские и сухопутные границы. Похожие меры ввели Оман и Кувейт. С начала пандемии в Саудовской Аравии было выявлено свыше 350 тыс. случаев заражения.